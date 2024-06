Sommer riposa, ma la Svizzera surclassa Estonia! In gol un ex Inter

Yann Sommer si è goduto una partita in panchina ad assistere al 4-0 della sua Svizzera contro Estonia. In gol anche un ex giocatore dell’Inter.

PASSEGGIATA − Tutto facile per la Svizzera di Sommer, che regola l’Estonia 4-0 nel primo dei due test-match che la nazionale elvetica affronterà prima di volare in Germania per Euro 2024 (sabato 8 ci sarà l’Austria di Marko Arnautovic). A Lucerna, il portiere dell’Inter campione d’Italia, Sommer, siede in panchina lasciando spazio al terzo portiere Mvogo. Panchina anche per il secondo Kobel, reduce dalle fatiche dell’amara finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. La Svizzera passeggia contro l’Estonia sbloccando la partita nei primi minuti col gol di Zuber al 20′. Nella ripresa, monologo della nazionale di Yakin. Segnano in sequenza Amdouni, Elvedi e Shaquiri. L’ex attaccante dell’Inter, 32 anni, ha segnato il definitivo 4-0. Tra ‘gli italiani’ in campo i due giocatori del Bologna, Ndoye, Freuler e Aebischer. La Svizzera a Euro 2024 si trova nel gruppo A insieme ai padroni di casa della Germania, all’Ungheria e alla Scozia.