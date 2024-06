Slovenia vicina al successo, beffa finale firmata Jovic!

La Slovenia pareggia con il risultato di 1-1 alla seconda giornata degli Europei. Altra sorpresa in questo gruppo C.

SORPRESA – La Slovenia non si ferma più, ma pareggia con il risultato di 1-1 alla seconda giornata degli Europei contro la Serbia nella gara delle 15. Flop della squadra dei big di Serie A e degli ex, che comunque non è vicina alla qualificazione. Da Dusan Vlahovic ai fratelli Milinkovic-Savic, da Dusan Tadic a Sasa Lukic e Ivan Ilic. La gara stava per essere decisa al minuto 69 da Zan Karnicnik, che sul secondo palo dalla fascia destra ha sorpreso Sergej Milinkovic-Savic depositando in rete dopo un cross perfetto. Europeo clamorosamente negativo per il giocatore finito in Arabia Saudita, che conferma la pessima forma fisica mostrata con l’Inghilterra. Luka Jovic al 96′ su calcio d’angolo ha pareggiato con un colpo di testa perfetto. La Slovenia sale così a 2 punti nel gruppo C, sotto al primo posto dell’Inghilterra ma con una partita in più. La Serbia ottiene il primo punto, ma è obbligata a vincere l’ultima giornata.