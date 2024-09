Slovenia-Austria, le formazioni ufficiali: ruolo di prestigio per Arnautovic

Tanta Inter impegnata questa sera in UEFA Nations League. Oltre agli azzurri e a Marcus Thuram in Francia-Italia e Hakan Calhanoglu in Galles-Turchia, c’è spazio anche per Marko Arnautovic. Con un ruolo di prestigio in Slovenia-Austria.

LEADER – Serata con tanta Inter in campo quella in UEFA Nations League. Oltre ai tre azzurri (Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi) in Francia-Italia e Hakan Calhanoglu in Galles-Turchia, anche Marko Arnautovic sarà impegnato con la maglia della sua nazionale. Non solo titolare in Slovenia-Austria delle ore 20.45, ma anche con la fascia di capitano al braccio. Peraltro l’attaccante nerazzurro sarà anche l’unica punta nel 4-2-3-1 che schiera Ralf Rangnick per provare a conquistare la vittoria sul campo della Slovenia dopo le ottime cose fatte vedere nella corsa a EURO 2024, conclusasi agli ottavi di finale dopo la sconfitta per 1-2 contro la Turchia.

Slovenia-Austria (Nations League, Lega B, Gruppo B3), le formazioni ufficiali

SLOVENIA (4-4-2): Vidovsek; Brekalo, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Lovric; Sesko, Sporar.

Panchina: Oblak, Vekic, Bajric, Balkovec, Petrovic, Stankovic, Ilicic, Kurtic, Horvat, Mlakar, Vipotnik, Celar.

Commissario Tecnico: Bostjan Cesar.

ITALIA (3-5-1-1): Pentz; Prass, Wöber, Posch, Mwene; Laimer, Seiwald; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautovic.

Panchina: Schlager, Hedl, Daniliuc, Grillitsch, Adamu, Querfeld, Jakupovic, Grüll, Baumgartner, Stöger, Seidl.

Commissario Tecnico: Ralf Rangnick.