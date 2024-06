Slovacchia-Ucraina, Skriniar capitano. Le formazioni ufficiali

La Slovacchia gioca alle ore 15 contro l’Ucraina per confermare la grande vittoria della prima giornata degli Europei. Di seguito le formazioni ufficiali.

SCELTE – Slovacchia-Ucraina è la prima partita del venerdì degli Europei. La gara è valida per la seconda giornata del gruppo E e può dare già un esito quasi finale al termine dei 90 minuti. L’Ucraina ha deluso contro la Romania subendo tre gol e rischia seriamente l’eliminazione, sia in caso di pareggio che ovviamente in caso di sconfitta. La Slovacchia ha vinto con il Belgio in maniera sorprendente e può prendere il volo verso il primo posto al di sopra della Romania. Milan Skriniar sarà il capitano della squadra e guiderà la sua nazionale assieme ai giocatori di Serie A: Stanislav Lobotka e Ondrej Duda. Artem Dovbyk dall’altra parte è invece sul banco degli imputati ed è costretto ad una prestazione convincente. Sarà accompagnato in attacco da Mykhailo Mudryk e Andriy Yarmolenko. Il cambio più importante è quello del portiere: Andriy Lunin del Real Madrid va in panchina dopo gli erroracci del primo match. Gioca dal primo minuto l’estremo difensore del Benfica Anatoliy Trubin. Ecco le formazioni ufficiali.

SLOVACCHIA-UCRAINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin.

Ucraina (4-3-3): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviienko, Zinchenko; Shaparenko, Brazhko, Sudakov; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk.