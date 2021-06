Slovacchia-Spagna è la sfida che andrà in scena alle ore 18.00, valida per la terza e ultima giornata del Girone E di Euro 2020. Di seguito le formazioni ufficiali, con Skriniar in campo dal 1′

SLOVACCHIA – Dúbravka; Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan; Kucka, Hromada; Haraslín, Hamšík, Mak; Duda.

SPAGNA – Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, E. García, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Sarabia.