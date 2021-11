Slovacchia-Slovenia, le formazioni ufficiali: Skriniar c’è, ma niente in palio

Slovacchia-Slovenia si gioca allo Stadion Antona Malatinského di Trnava alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Milan Skriniar sarà regolarmente in campo, sebbene ormai la sua nazionale non può più matematicamente qualificarsi alla competizione.

NIENTE IN PALIO – Slovacchia-Slovenia di questa sera sarà a tutti gli effetti una partita senza nulla in palio. Il motivo è semplice: sono sette i punti che distanziano la nazionale di Milan Skriniar dalla Croazia al secondo posto della classifica. Con sole due partite da giocare, gli slovacchi restano fuori matematicamente dal Mondiale. Tuttavia, il difensore dell’Inter sarà regolarmente in campo.

SLOVACCHIA-SLOVENIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Slovacchia: Rodak; Pekarik, Satka, Skriniar, Holubek; Lobotka, Bero, Hamsik; Mak, Almasi, Haraslin.

A disposizione: Kuciak, Dubravka, De Marco, Jirka, Duda, Bozenik, Rusnak, Hromada, Suslov, Koscelnik, Strelec.

Commissario tecnico: S. Tarkovic.

Slovenia: Oblak; Balkovac, Mevlja, Blazic, Stojanovic; Zajc, Stulac, Lovric; Verbic, Sporar, Ilicic.

A disposizione: Belek, Vekic, Karnicnik, Rogelj, Karic, Vuckic, Celar, Kouter, Elsnik, Tijanic, Vrhovec.

Commissario tecnico: M. Kek