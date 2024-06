La Slovacchia di Skriniar si fa rimontare da un’Ucraina determinata!

Slovacchia-Ucriana, seconda sfida degli Europei del gruppo E, termina con un 1-2 a sorpresa. La squadra di Skriniar subisce una rimonta, completata nei minuti finali del match.

RIMONTA – Slovacchia-Ucraina scendono in campo per il secondo turno del girone del gruppo E. Dopo la vittoria contro il Belgio la squadra quest’oggi capitanata dall’ex Inter Milan Skriniar vuole provare ad ottenere un’altra vittoria per restare nella parte alta della classifica. Sembra poterci riuscire sin dai primi minuti del match, quando al 17′ Schranz, che poco prima aveva fallito un tap-in da distanza ravvicinata, mette in rete di testa il gol dell’1-0. L’Ucraina dall’altra parte, però, non sembra volersi assolutamente arrendere al risultato di svantaggio. Soprattutto nel secondo tempo i tentativi nell’accorciare le distanze sono innumerevoli. Ci riesce al 54′, quando Shaparenko calcia di prima intenzione col sinistro e mette a segno la rete del pareggio. Ma i giochi non sono ancora finiti perché all’80’ l’Ucraina riesce nella rimonta: Yaremchuk è bravo a controllare un lancio lungo del compagno e a mandare a vuoto Dubravka, che stava uscendo dalla porta nel tentativo di intercettare la conclusione. Slovacchia-Ucraina finisce sul risultato definitivo di 1-2.

Slovacchia-Ucraina 1-2

Gol: 17′ Schranz (S), 54′ Saparenko (U), 80′ Jaremcuk (U).

Classifica: Romania (3), Ucraina (3), Slovacchia (3), Belgio (0).