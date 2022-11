Slovacchia, sfida in amichevole con il Montenegro: la scelta su Skriniar

La Slovacchia non andrà al Mondiale ma oggi alle 18.00 sfida in amichevole il Montenegro. Skriniar, che si avvicina al rinnovo con l’Inter (vedi articolo), scende in campo dal 1′ come di consueto con la fascia di capitano al braccio. Di seguito le scelte del C.T. Francesco Calzona

SCELTA – La Slovacchia è tra le Nazionali escluse dal Mondiale in Qatar e oggi alle 18.00 scende in campo in amichevole contro il Montenegro. Il Commissario Tecnico Francesco Calzona non rinuncia al suo capitano, Milan Skriniar, che come di consueto scenderà in campo dal 1′ con la fascia al braccio.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Hanko, Skriniar, Satka, Vallo; Duda, Lobotka, Kucka; Durts, Bozenik, Bero.