Slovacchia, serata no: oltre all’infortunio di Skriniar anche KO a sorpresa

La Slovacchia tiene in apprensione l’Inter, per l’infortunio occorso da Skriniar (vedi articolo). Non è stata una serata positiva, perché è arrivata pure la sconfitta contro il Kazakistan,

KO INATTESO – Il Kazakistan batte per 0-1 la Slovacchia a Trnava e si prende la vetta della classifica in solitaria nel Gruppo 3 della Lega C di UEFA Nations League. Decide un gol di Aslan Darabayev al 26’, poco prima dell’infortunio di Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter, per un problema al ginocchio, ha lasciato il posto a Martin Valjent al 43’. Le sue condizioni dovranno essere valutate, l’augurio è che non sia nulla di grave ma solo uno spavento. Attesi ulteriori aggiornamenti dalla Slovacchia.