Slovacchia-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali: Skriniar in campo...

Slovacchia-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali: Skriniar in campo dal 1′

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Slovacchia-Croazia

Slovacchia-Repubblica Ceca, sfida valida per la prima giornata di Nations League, va in scena stasera alle ore 20.45. Il sito della UEFA ha ufficializzato le formazioni: Skriniar in campo dal 1′

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Greif; Pekarik, Stetina, Skriniar, Gyomber; Hrosovsky, Lobotka; Kucka, Duda, Haraslin; Bozenik

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Darida, Kral; Masopust, Dockal, Jankto; Hlozek