Slovacchia-Repubblica Ceca 1-3, 90 minuti in campo per Milan Skriniar

Milan Skriniar Slovacchia-Croazia

Termina Slovacchia-Repubblica Ceca, sfida valevole per la League B di UEFA Nations League. Uscita sfortunata per Milan Skriniar: la squadra del difensore dell’Inter, infatti, è caduta in casa per tre reti a uno.

SCONFITTA PESANTE – Brutta sconfitta in casa per Milan Skriniar, in campo per tutti i 90 minuti della partita. Termina infatti con il punteggio di 0-2 Slovacchia-Repubblica Ceca, sfida valevole per la League B di UEFA Nations League. Dopo aver chiuso il primo tempo sul risultato di 0-0, nella ripresa gli ospiti si scatenano trovando subito la rete con Coufal. Il raddoppio arriva da calcio di rigore, con Dockal che trasforma per la rete dello 0-2. Verso la fine della gara arriva anche lo 0-3, questa volta segnato da Krmencik. A rendere meno amara la sconfitta ci pensa Schranz che trova l’1-3 finale.