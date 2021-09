Slovacchia, niente primato per Skriniar: in Slovenia solo pareggio

La Slovacchia di Skriniar non riesce ad andare oltre il pareggio in Slovenia. Nonostante il vantaggio nel primo tempo a Ljubljana finisce 1-1 e non c’è il primato in classifica.

PARI – Con Milan Skriniar in campo per novanta minuti, la Slovacchia pareggia 1-1 in casa della Slovenia nella quarta giornata del Gruppo H delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. In vantaggio al 32′ con un gol di Robert Bozenik, gli slovacchi subiscono il pari dieci minuti dopo. A metterlo a segno è Petar Stojanovic, da questa stagione difensore dell’Empoli. La Slovacchia sale a sei punti, due in più dei rivali odierni, e giocherà di nuovo sabato (ore 20.45) in casa a Bratislava con la Croazia di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.