Slovacchia-Kazakistan, le formazioni ufficiali: Skriniar ancora protagonista

Slovacchia-Kazakistan si gioca allo Stadio Malatinského di Trnava alle 20.45, sfida valevole per la Nations League. Milan Skriniar regolarmente in campo, nuovamente con la fascia di capitano al braccio.

FORMAZIONI – Nuova sfida per Milan Skriniar, nuovo capitano della sua Nazionale. Il difensore dell’Inter sarà regolarmente in campo in Slovacchia-Kazakistan, nuovamente con la fascia al braccio, a caccia di un’altra vittoria dopo quella sulla Bielorussia.

SLOVACCHIA-KAZAKISTAN – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Slovacchia (4-1-4-1): Rodak; Koscelnik, Gyomber, Skriniar, Chvatal; Lobotka; Schrenz, Kucka, Rusnak, Weiss; Almasi.

A disposizione: Plach, Takac, De Marco, Valjent, Regali, Strelec, Duda, Bozenik, Suslov, Hrosovsky, Haraslin, Bero.

Commissario tecnico: S. Tarkovic

Kazakistan (5-4-1): Shatskiy; Dosmagambetov, Aijo, Marochkin, Malyy, Gabyshev; Grezov, Darabeyev, Kuat, Astanov; Aimbetov.

A disposizione: Shaizada, Seisen, Yerlanov, Ahmetov, Kenessov, shushenachev, Zharynbetov, Vorogovskiy, Kairov, Vassilyev, Suyumbayev, Samorodov.

Commissario tecnico: M.Adiev