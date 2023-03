Slovacchia, i convocati: Skriniar c’è nonostante i guai fisici all’Inter

Skriniar convocato dal CT Calzona in vista degli impegni della Slovacchia per le qualificazioni a Euro 2024. Il difensore dell’Inter, out nelle ultime settimane per problemi alla schiena, ci sarà

TANTI ITALIANI − Skriniar convocato dalla Slovacchia. Il difensore dell’Inter, in forse ancor’oggi per la sfida al Porto, è stato chiamato in Nazionale dal CT italiano Calzona. Con lui altri ‘italiani’: Obert, Gyomber, Duda e Lobotka. La Slovacchia giocherà Lussemburgo e Bosnia.

La lista convocati della Slovacchia: c’è Skriniar

PORTIERI: Dubravka, Rodak, Ravas

DIFENSORI: De Marco, Obert, Gyomber, Hancko, Skriniar, Tomic, Satka, Pekarik, Vavro.

CENTROCAMPISTI: Duda, Bero, Lobotka, Hrosovsky, Kucka, Benes, Mak, Haraslin

ATTACCANTI: Zrelak, Suslo, Polievka, Bozenik, Jirka