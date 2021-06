Slovacchia-Bulgaria, riposo (parziale?) per Skriniar: le formazioni ufficiali

Slovacchia-Bulgaria è la prima di due amichevoli che anticipano gli Europei per la nazionale di Skriniar (l’altra domenica con l’Austria). Si gioca alle ore 18, con il commissario tecnico Tarkovic che fa partire il difensore dell’Inter dalla panchina. Ecco le formazioni ufficiali, in campo a Ried (in Austria).

SLOVACCHIA-BULGARIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Slovacchia (4-2-3-1): Kuciak; Pekarik, Satka, Vavro, Holubek; Lobotka, Bero; Haraslin, Bénes, Weiss; Bozenik.

In panchina: Dubravka, Rodak, Strelec, Suslov, Hrosovsky, Skriniar, Hubocan, Mark, Duris, Jirka.

Commissario tecnico: Stefan Tarkovic

Bulgaria (4-4-1-1): Naumov; Turitsov, Antov, P. Hristov, Bozhikov; Despodov, Chochev, Vitanov, Tsvetanov; Kraev; A. Iliev.

In panchina: Mihaylov, Karadzhov, A. Hristov, Karagaren, Yankov, Vutov, Galabinov, I. Iliev, Malinov, Kotev, D. Iliev, Minchev.

Commissario tecnico: Yasen Petrov