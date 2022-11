Slovacchia beffata al 98′! Skriniar resta in campo per tutta la partita

Pareggio in rimonta per il Montenegro in casa contro la Slovacchia, nella sfida amichevole andata in scena alle 18 e terminata 2-2. Novanta minuti in campo per il difensore dell’Inter, Milan Skriniar.

IN RIMONTA – Termina 2-2 la sfida amichevole tra Montenegro e Slovacchia con gli ospiti che passano subito in vantaggio dopo appena quindici minuti con Hancko. Nel secondo tempo arriva il raddoppio di una vecchia conoscenza della Serie A, Juraj Kucka. I padroni di casa nel secondo tempo effettuano ben cinque cambi nel giro di venti minuti e ribaltano la partita grazie alla doppietta di Stefan Savic che prima segna al 77′, poi al 95′ Zrelak in area di rigore tocca la palla con il braccio ricevendo il doppio giallo e dunque rosso. Savic al 98′ trasforma dagli undici metri e pareggia i conti. Sul finale ammonizione anche per Milan Skriniar che resta in campo per tutta la partita.