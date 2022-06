Skriniar tiene in apprensione l’Inter: fuori per infortunio e mani sul volto!

Skriniar, titolare oggi in Slovacchia-Kazakistan (ancora con la fascia da capitano), al termine del primo tempo è stato costretto a uscire per infortunio. Inter in apprensione.

FUORI PER INFORTUNIO – Milan Skriniar tiene in apprensione l’Inter e Simone Inzaghi. Il difensore slovacco, anche oggi titolare in Nazionale contro il Kazakistan, poco prima della fina del primo tempo è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo per un problema al ginocchio. Il difensore è uscito dal campo con le sue gambe, ma una volta arrivato in panchina ha messo le mani sul volto. Si attendono novità riguardo il suo infortunio già nelle prossime ore.