Skriniar, Slovacchia-Spagna da dimenticare: 0-5 ed eliminazione

Un pomeriggio da dimenticare per Milan Skriniar e compagni, che abbandonano EURO 2020 nel peggiore dei modi. Termina infatti 0-5 Slovacchia-Spagna, con ben due autoreti. Con soli tre punti e una differenza reti pessima, gli slovacchi sono ormai fuori dalla competizione.

GOLEADA – Sono ben cinque i gol in Slovacchia-Spagna, tutti segnati dagli iberici che – nel caldo pomeriggio di Siviglia – reagiscono dopo due pareggi deludenti e lo fanno nel migliore dei modi, per sfortuna di Milan Skriniar e compagni. La partita per la squadra di Luis Enrique non si mette benissimo, perché Alvaro Morata ha la possibilità di portare in vantaggio i suoi da calcio di rigore, ma Dubravka para e mantiene il risultato sullo 0-0. Lo stesso estremo difensore slovacco, però, è protagonista di un errore grossolano al 30′: Sarabia colpisce la traversa, la palla scende comodamente verso le mani del portiere che incredibilmente sbaglia e manda il pallone nella propria porta. Una volta sbloccato il risultato, gli iberici si scatenano: in chiusura di primo tempo arriva una bellissima rete di testa di Aymeric Laporte per lo 0-2. Nella ripresa arrivano poi le reti di Pablo Sarabia, Ferran Torres e l’autogol di Juraj Kucka. Un risultato che spegne del tutto le possibilità della Slovacchia di Milan Skriniar di finire tra le migliori terze.