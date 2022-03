Skriniar: «Slovacchia, reagito alla prestazione di Oslo. Porte chiuse triste»

Skriniar ha giocato novanta minuti nella vittoria per 0-2 in amichevole della Slovacchia a Murcia contro la Finlandia (vedi articolo). Il difensore dell’Inter, capitano della sua nazionale, ha parlato ai canali ufficiali della federazione.

RISCATTO – La Slovacchia ha perso 2-0 in amichevole contro la Norvegia venerdì, ma ora si è riscattata con identico risultato sulla Finlandia. Milan Skriniar analizza il doppio impegno: «Sapevamo di dover reagire alla prestazione di quattro giorni fa a Oslo. Non è mancato l’impegno, lo spirito combattivo: abbiamo lottato tutti, per ottenere questa vittoria. Nel complesso abbiamo fatto bene, devo dire che tutta la squadra ha giocato bene ed è un buon risultato. Giocare a porte chiuse è triste, ma almeno ci siamo sentiti in campo… Sono stati bravi i due portieri, esordienti».

Fonte: futbalsfz.sk