Skriniar: «Slovacchia, impulso dal nuovo CT. Napoli bene col Milan»

Arrivano nuove parole di Skriniar dal ritiro della Slovacchia, dopo quelle di lunedì sera legate alla sua situazione con l’Inter (vedi articolo). Il difensore si è espresso sul suo nuovo commissario tecnico, Calzona, che faceva parte dello staff di Sarri e di Di Francesco.

LE NOVITÀ – Milan Skriniar si sofferma sulla Slovacchia e su un suo compagno di nazionale che gioca in Serie A: «Ho visto la partita di Stanislav Lobotka, il Napoli ha fatto un’ottima prova e lui è in un buon momento di forma. Sono felice che stia giocando così e credo che proseguirà ancora a lungo. Il nuovo commissario tecnico Francesco Calzona? Ha già avuto Lobotka a Napoli, anche Maurizio Sarri e Marek Hamsik. Credo di sapere con che schema di gioco dovrebbe presentarsi, un impulso del genere ci può aiutare ma dipende da noi e da come lo metteremo in pratica in campo. Lui ci darà alcune istruzioni e ci imporrà le sue idee».

Fonte: pravda.sk