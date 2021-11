Skriniar ringrazia Rusnak, Duda e due espulsi in 4′: Malta-Slovacchia 0-6!

Skriniar e compagni non hanno nessun problema in trasferta, anzi. Lo 0-6 di Malta-Slovacchia è frutto di due prestazioni completamente opposte

La doppietta di Albert Rusnak tra il 6′ e il 16′, la tripletta di Ondrej Duda (8′, 69′ e 81′) e la rete di Vernon De Marco al 72′ permettono alla Slovacchia di chiudere subito la pratica Malta. Le due espulsioni di Ryan Camenzuli al 47′ e Teddy Teuma al 51′, capaci di prendere due gialli a testa nel giro di 4′, complicano una partita già complicata in partenza per i padroni di casa. Lato Inter, in campo per tutta la durata della partita il capitano Milan Skriniar, che può dire di aver fatto un buon allenamento da 90′ circa.