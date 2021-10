Skriniar protagonista in negativo! Autogol decisivo e Slovacchia sconfitta

Russia-Slovacchia, sfida di Qualificazioni Mondiali, è andata in scena all’Ak Bars Arena di Kazan. La partita è terminata sul punteggio di 1-0. In campo Skriniar, autore di una sfortunata autorete.

SFORTUNA – Impegno di Qualificazioni Mondiali per la Slovacchia di Milan Skriniar. Nel primo tempo la partita si sblocca proprio con lo sfortunato autogol del difensore centrale dell’Inter al 24′. Il classe ’95 infila la palla nella propria rete intervenendo in scivolata su un cross radente da sinistra. L’episodio risulta decisivo, il punteggio infatti non cambia più. La Slovacchia rimane ferma a 9 punti in classifica. 90′ in campo per Skriniar, non di certo nella sua giornata più fortunata.