Skriniar, primi aggiornamenti sull’infortunio: ginocchio non coinvolto?

Come segnalato più volte in serata (vedi articolo), Skriniar è uscito al 43′ di Slovacchia-Kazakistan per un infortunio. Da Sky Sport arrivano i primi aggiornamenti sul problema fisico del difensore dell’Inter.

LA PRIMA DIAGNOSI – C’è ovviamente preoccupazione per le condizioni di Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter è uscito sulle sue gambe, ma l’elongazione durante Slovacchia-Kazakistan e la sua disperazione in panchina non lasciano certo tranquilli. Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, sul suo account Twitter fa sapere che in attesa degli accertamenti dovrebbe trattarsi di un problema muscolare ai flessori. Ossia non sarebbe coinvolto il ginocchio, che era quanto faceva maggiore paura. Attese altre novità.