Skriniar prima di tornare all’Inter: «La Slovacchia ha un volto, miglioriamo»

Skriniar ha giocato da capitano nella goleada della Slovacchia a Malta (vedi articolo). Il difensore dell’Inter, prima di tornare in nerazzurro, ha commentato la larga vittoria per 0-6.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – La Slovacchia non andrà ai Mondiali, ma chiude comunque bene il girone. Milan Skriniar, da capitano, prima di riaggregarsi all’Inter commenta il successo su Malta: «Sono contento che siamo entrati in partita come abbiamo fatto. L’abbiamo messa in discesa nei primi quindici minuti, era quello che volevamo. Eravamo pronti, è così che lo avevamo immaginavato. Poi la partita è andata liscia, loro non erano più molto concentrati ma abbiamo indirizzato la gara quando lo erano ancora. Questa Slovacchia ha un volto e lavoreremo per migliorarci ancora».

Fonte: sport.aktuality.sk