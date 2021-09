Skriniar: «Perisic all’Inter l’ho visto in forma. Domani per sorprendere»

Skriniar ha partecipato alla conferenza stampa di vigilia di Slovacchia-Croazia, partita che si giocherà domani alle 20.45 a Bratislava per le qualificazioni ai Mondiali. Il difensore dell’Inter elogia Perisic per quanto fatto vedere a livello di forma.

PRONTO AL MATCH – Milan Skriniar è reduce da un 1-1 in Slovenia, ma la sua Slovacchia cerca un risultato migliore: «A Ljubljana abbiamo fatto una buona prova, peccato non aver vinto. Avrei potuto deciderla io, mi dispiace per l’occasione sprecata ma domani sarà un’altra partita contro un altro avversario. Dobbiamo guardare in particolare a noi stessi e concentrarci sulla nostra prestazione. Non conta che i croati siano favoriti e che noi saremmo la sorpresa: dobbiamo dare tutto per avere successo. La Croazia ha qualità e il pronostico dalla sua parte, cercheremo di sorprenderli».

TUTTO APERTO – Il Gruppo H vede tre squadre in un punto, con la Slovacchia a -1 proprio dalla Croazia così come dalla Russia. Skriniar sottolinea l’equilibrio: «Dobbiamo stare attenti. Chiunque può vincere contro chiunque, ogni punto e ogni gol può decidere questo girone. Lo abbiamo visto dall’inizio delle qualificazioni. Non credo che la Croazia perda tanto in fase offensiva (per l’assenza di Luka Modric su tutti, ndr): il mio compagno di squadra Ivan Perisic, all’Inter, mi sembra ancora in forma. Non fanno cinque o sei gol in una partita da tanto tempo, ma non conta».

Fonte: FutbalSFZ.sk