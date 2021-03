Skriniar, parla il CT della Slovacchia: «Sua assenza è una grande perdita»

Stefan Tarkovic, CT della Slovacchia, ha parlato ai microfoni di Sport24.sk della possibile assenza di Milan Skriniar per i prossimi impegni con la nazionale a causa del focolaio di Coronavirus in casa Inter (vedi articolo).

GRANDE PERDITA – Milan Skriniar è senza dubbio non solo uno dei grandi leader della difesa dell’Inter, ma anche della sua nazionale. Il CT della Slovacchia, Stefan Tarkovic, ha parlato proprio della sua possibile assenza, che sicuramente avrà un grandissimo impatto sulla squadra. Queste le sue parole: «L’assenza di un grande giocatore come Milan Skriniar, con le sue qualità, per noi è una grande perdita».

Fonte: Sport24.sk