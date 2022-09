Skriniar, solo pari in Nations League: sufficiente però per salvarsi

Novanta minuti più recupero per Milan Skriniar nella gara pareggiata oggi dalla sua Slovacchia in UEFA Nations League. Una rimonta che ha portato all’1-1 contro la Bielorussia, sufficiente per restare nella Lega C della competizione.

PAREGGIO IN RIMONTA – Resta nella Lega C della UEFA Nations League la Slovacchia di ‘capitan’ Skriniar. Il difensore dell’Inter, sceso anche oggi in campo al centro della difesa e con la fascia al braccio, è rimasto in campo per tutta la partita pareggiata dalla sua Nazionale contro la Bielorussia. Proprio questi ultimi erano riusciti a passare in vantaggio sullo scadere del primo tempo con la rete di Bakhar, rimontata però nella ripresa grazie al sigillo di Zrelak che è valso l’1-1. È proprio la Bielorussia a retrocedere in Lega D, terzo posto confermato invece per Milan Skriniar e i suoi.