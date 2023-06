Skriniar novello Lazzaro: con la Slovacchia torna titolare e fa 90′!

Ennesima situazione quantomeno bizzarra del 2023 di Skriniar. Il difensore, incapace di giocare con l’Inter per tre mesi, “magicamente” con la Slovacchia torna titolare e fa novanta minuti, peraltro vincendo 1-2 in Islanda.

MA NON ERA INFORTUNATO? – Milan Skriniar lascia l’Inter, va con la Slovacchia e – a sorpresa – torna arruolabile. La sua ultima partita con la squadra che fino al 30 giugno lo stipendia resterà il 14 marzo, i minuti finali col Porto nella trasferta del ritorno degli ottavi di Champions League. Poi i problemi alla schiena e qualche panchina nelle gare conclusive. Ora con la Slovacchia Skriniar non solo è titolare, ma fa pure novanta minuti. I suoi battono 1-2 l’Islanda nelle qualificazioni agli Europei, in gol al 27′ Juraj Kucka e al 70′ Tomas Suslov colpito in pieno dal rinvio di un avversario per una carambola assurda ma vincente. In mezzo il pari di Alfred Finnbogason al 41′ su rigore. Appare piuttosto strano che l’ex capitano dell’Inter abbia potuto fare novanta minuti così senza problemi, ma ora Skriniar è affare del PSG.