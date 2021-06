Skriniar, non solo gol: premio di migliore in campo di Polonia-Slovacchia

Non solo il gol decisivo in Polonia-Slovacchia (vedi articolo): Milan Skriniar ha infatti vinto anche il premio di migliore in campo dopo la prestazione fornita nella partita di apertura del Gruppo E a Euro 2020.

MVP – Continua la stagione a dir poco strepitosa di Milan Skriniar. Dopo lo Scudetto vinto con l’Inter da leader della difesa, il difensore slovacco ha anche guidato la sua nazionale alla vittoria contro la Polonia nella partita di apertura del Gruppo E di Euro 2020. Non solo con una gigantesca prestazione in difesa, ma anche con il gol del decisivo 1-2. Che lo ha portato anche a essere – meritatamente – premiato come migliore in campo della partita.