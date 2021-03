Skriniar in gol contro la Russia! Il colpo di testa è un marchio di fabbrica

Skriniar ha portato in vantaggio la Slovacchia nella sfida di Qualificazione ai Mondiali in Qatar contro la Russia

DOMINATORE DELL’ARIA – Milan Skriniar ha trovato la rete del vantaggio nella gara di Qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Grazie al suo gol, al 38′ su calcio d’angolo, la Slovacchia conduce 1-0 sulla Russia all’intervallo. Per il difensore dell’Inter, si tratta del secondo gol consecutivo, in questa sosta nazionali, dopo quello realizzato nella partita contro Malta pochi giorni fa (QUI il video).