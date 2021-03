Skriniar fa tre su tre: le scelte del CT Tarkovic per Slovacchia-Russia

Non solo Romelu Lukaku (vedi articolo), Marcelo Brozovic e Ivan Perisic (vedi articolo). Anche Milan Skriniar questa sera sarà impegnato con la sua nazionale. E sarà nuovamente al centro della difesa in Slovacchia-Russia.

EN PLEIN – Niente riposo per Milan Skriniar, che per la terza sfida consecutiva sarà in campo. Questa la scelta del Commissario Tecnico Stefan Tarkovic. Il difensore dell’Inter è stato il migliore dei suoi nella rimonta contro Malta con un gol e un assist. Per questo anche alle 20.45 sarà regolarmente al centro della difesa in Slovacchia-Russia. Per la sua nazionale i tre punti saranno fondamentali, dopo i due pareggi contro Cipro e contro Malta.