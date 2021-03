Skriniar; due su due: al centro della difesa in Slovacchia-Malta

Non solo Romelu Lukaku (vedi articolo). Anche Milan Skriniar stasera sarà in campo per la seconda volta consecutiva in questo turno di nazionali, in occasione di Slovacchia-Malta.

DUE SU DUE – Dopo il pareggio contro Cipro, questa sera Milan Skriniar sarà nuovamente in campo dal primo minuto per Slovacchia-Malta. Insieme a lui, a completare la coppia di difesa, ci sarà Valjent. Due su due, quindi, le partite giocate dal difensore dell’Inter che, proprio come Romelu Lukaku, non ha ancora goduto di un minuto di riposo durante la corrente pausa per le nazionali.