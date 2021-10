Skriniar dopo l’autogol: «Errore di comunicazione! Ora la Croazia»

Skriniar è stato lo sfortunato protagonista di Russia-Slovacchia, con l’autogol maldestro che ha deciso l’1-0 a Sochi (vedi articolo). Il difensore dell’Inter ha commentato l’episodio al termine del match.

SERATA NO – Milan Skriniar spiega l’autogol di Russia-Slovacchia: «Sono andato in scivolata perché non sapevo se dietro di me ci fosse un avversario o meno. In quell’azione abbiamo sbagliato a livello di comunicazione. Non ricordo quante occasioni abbiamo avuto in partita, ma purtroppo non siamo riusciti a riprenderla. Abbiamo ancora delle possibilità di raggiungere l’obiettivo, ora dobbiamo raccogliere tutte le nostre forze per la prossima sfida in Croazia (lunedì alle ore 20.45, ndr)».

