Skriniar out, il CT Calzona: «Capitano e leader, non sono contento»

Skriniar ha lasciato il ritiro della Slovacchia per il problema alla schiena ed è ritornato all’Inter. Il CT Calzona ne ha parlato con evidente amarezza

LEADER − Francesco Calzona in conferenza stampa dopo il forfait di Skriniar: «Milan è un grande giocatore, capitano e leader. Non sono contento della sua assenza e mi mancherà anche Adam Zreľák. Mi piace come combatte. In difesa ho soluzioni interne, possiamo usare anche Hanck in posizione di stopper. Ma non dico che giocherà lì, è uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in questo momento, forse anche in Europa. Non volevo chiamare un giocatore più giovane, abbiamo delle soluzioni». Il difensore è ritornato all’Inter (vedi parole).

Fonte: Teraz.sk