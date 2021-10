Skriniar: «Croazia favorita nel girone! Partita con la Russia fondamentale»

Skriniar e la sua Slovacchia affronteranno Russia e Croazia nei prossimi due impegni di Qualificazioni Mondiali. Il difensore centrale dell’Inter, in conferenza stampa, ha analizzato la situazione del girone e il prossimo match.

PROSSIMI IMPEGNI – Milan Skriniar ha parlato delle prossime due gare di Qualificazioni a Qatar 2022, indicando la Croazia dei suoi compagni all’Inter Ivan Perisic e Marcelo Brozovic come la favorita del girone: «Penso che i croati siano nettamente i favoriti in questa qualificazione e spingeranno per arrivare al primo posto. Dobbiamo gestire la partita in Russia, è fondamentale. Poi nelle altre partite possiamo raggiungerli e provare a superarli. Da oggi ci prepareremo anche tatticamente per affrontare i russi. Per me è importante non subire gol in difesa, poi non importa chi segna in attacco. Le condizioni di Stanislav Lobotka non sono delle migliori, mancano anche Robert Mak e Vladimir Weiss. Dobbiamo costruire sulle partite che abbiamo giocato finora. Dobbiamo dare continuità ai risultati e credo che ce la faremo».

Fonte: teraz.sk