Skriniar: «Contento di sfidare Haaland! Voglio sempre i migliori»

Skriniar sarà titolare fra pochi minuti in Norvegia-Slovacchia (vedi formazioni). Il difensore dell’Inter, che sarà pure capitano, ha mostrato la sua soddisfazione per sfidare uno come Haaland.

BEL TEST – Milan Skriniar non viene risparmiato nemmeno in amichevole. Il difensore dell’Inter sarà capitano della Slovacchia: «La Norvegia è una squadra molto organizzata, gioca un calcio di forza. Ha un pressing forte e automatizzato, in difesa provano a impedire agli avversari di giocare. Ci siamo preparati in allenamento, sono convinto che possiamo farcela. La squadra funziona bene, ha un bel gioco e ci troviamo bene fuori dal campo. Abbiamo analizzato l’avversario, lo staff ci ha fatto capire come si presentano. Dobbiamo gestire il loro pressing per tutti i novanta minuti, mettendo dentro quello che abbiamo fatto in allenamento. Sfidare Erling Haaland? Sono contento, voglio sempre confrontarmi con i migliori. Non ho mai giocato contro di lui, è uno dei migliori attaccanti al mondo».

Fonte: sportnet.sme.sk