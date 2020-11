Sirigu: “Bastoni subito ad alti livelli, fondamentale. Lui titolare…”

Salvatore Sirigu Italia

Sirigu ha vestito la fascia da capitano questa sera nell’amichevole Italia-Estonia a Firenze (vedi articolo). Nell’intervista a Rai Sport, il portiere del Torino (prossimo avversario dell’Inter fra undici giorni dopo la sosta), ha parlato di Bastoni che ha fatot il suo esordio in Nazionale.

GIOVANI DI SUCCESSO – L’Italia stasera ha battuto 4-0 l’Estonia in amichevole, con diversi esordi in maglia azzurra. Fra questi Alessandro Bastoni, e proprio sul difensore dell’Inter si è soffermato Salvatore Sirigu: «Lui titolare fisso in Nazionale? Una maglia da titolare se la possono giocare in tanti, perché abbiamo tanti ragazzi fortunatamente in ogni ruolo che possono ambire a una maglia da titolare. Ci sono tanti ragazzi bravi, che stanno facendo bene nei club. Bastoni è uno di quelli, perché è un giocatore che si sta misurando da subito ad alti livelli. Credo che questo sia fondamentale per la crescita di un giocatore».