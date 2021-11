Simonetti, buona la prima da titolare nell’Italia Femminile: goleada e rigore

Simonetti, centrocampista di Inter Women, ha giocato per la prima volta da titolare con l’Italia Femminile. Lo ha fatto stasera, nella vittoria per 0-5 in Romania nelle qualificazioni ai Mondiali del 2023.

BUON ESORDIO – L’Italia Femminile vince 0-5 contro la Romania a Voluntari, nell’ultima partita del 2021. Le azzurre di Milena Bartolini blindano il secondo posto nel girone, che dà il diritto ai play-off. Mattatrice è Cristiana Girelli, che realizza una tripletta: al 53′, al 61′ e al 94′. Quest’ultimo, per il pokerissimo, è su rigore procurato da Flaminia Simonetti. La centrocampista di Inter Women, che aveva esordito in Nazionale venerdì contro la Svizzera (vedi articolo), stavolta gioca da titolare e tutta la partita, venendo anche ammonita. Gli altri gol sono di Barbara Bonansea al 22′ e Valeria Pirone all’87’. In panchina le altre tre giocatrici dell’Inter convocate dall’Italia: Francesca Durante, Beatrice Merlo e Marta Pandini.