La Turchia rimonta la Serbia: finisce 2-2. Kolarov in campo per 90′

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

La Serbia era attesa questa sera dall’impegno contro la Turchia. Aleksandar Kolarov è stato schierato dal primo minuto nella partita di stasera, valida per la Nations League. Riviviamo gli eventi principali del match

RIMONTA TURCA – Parte subito bene il primo tempo della Serbia che trova il vantaggio grazie al solito Milinkovic-Savic al 22esimo. Lo 0-2 arriva a inizio ripresa, quando Mitrovic realizza su rigore il raddoppio. La Turchia accorcia le distanze poco dopo grazie a Calhanoglu, a pochi giorni dal derby. E’ bravo Tufan al 76esimo a pareggiare e portare la partita sul 2-2. Espulso Yilmaz nel finale, ma non cambia il risultato. Kolarov è rimasto in campo per tutta la partita, ma è stato ammonito al 77esimo.