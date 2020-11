Serbia, i convocati per le tre partite chiave: presente Kolarov

Condividi questo articolo

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Ljubisa Tumbakovic, CT della Nazionale serba, ha diramato quest’oggi le convocazioni per i prossimi impegni : la finale di Play-Off per l’accesso ad Euro 2020 e le due sfide di Nations League. Presente un calciatore dell’Inter

CONVOCAZIONI – Il CT dell Nazionale serba, Ljubisa Tumbakovic, ha diramato quest’oggi le convocazioni per i prossimi impegni della nazionale dei balcani. La Serbia affronterà il 12 novembre la Scozia per la finale di Play-Off per l’accesso ad Euro 2020. In Nations League invece affronterà il 15 novembre l’Ungheria ed il 18 la Russia. Presente, nella lista dei convocati, il difensore dell’Inter Aleksandar Kolarov. Di seguito il resto dei convocati.