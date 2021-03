Sensi ha parlato per La Domenica Sportiva nel post partita di Bulgaria-Italia 0-2 (vedi articolo). Per il centrocampista dell’Inter prima presenza da titolare nel 2021, e il ringraziamento speciale va a Mancini.

PRIMA VOLTA – Stefano Sensi non aveva mai giocato dal 1′ con l’Inter nel 2021, anche perché l’unica volta si era tirato indietro a Firenze in Coppa Italia. Nonostante ciò Roberto Mancini stasera l’ha mandato in campo titolare in Bulgaria-Italia, e il centrocampista apprezza: «Sono molto contento. Era tanto tempo che non giocavo, tanto tempo che non facevo così tanti minuti. Devo ringraziare il mister, per la fiducia che mi dà ogni volta, quindi cerco sempre di ricambiarlo al meglio. Con così tante partite ravvicinate aumentano gli infortuni e il rischio che la squadra sia stanca, però oggi ha dimostrato grande carattere. Fisicamente c’eravamo sempre, pur venendo da partite ravvicinate: questo è importante».