Sensi spera di poter rientrare nella lista definitiva dell’Italia di Mancini per Euro 2020 ma sa anche che è uno dei due a rischio taglio. Il centrocampista dell’Inter è in bilico per via delle sue condizioni fisiche

BALLOTTAGGIO IN MEZZO – Non c’è ancora la certezza che Stefano Sensi possa giocare i prossimi Europei con la maglia azzurra. Le convocazioni del CT Roberto Mancini (vedi lista) nelle prossime ore diventeranno definitive, ufficiali. E tra i due a rischio taglio – un difensore e un centrocampista – nella Nazionale Italiana c’è proprio il numero 12 dell’Inter, che deve garantire continuità fisica. Sensi è in ballottaggio con Bryan Cristante (Roma), che spera all’ultimo di avere la meglio. Nessun dubbio su Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, gli unici due dell’Inter sicuri del posto nell’Italia di Mancini. Vedremo se Sensi riuscirà a essere il terzo.