Sensi, oggi il definitivo addio agli Europei? Italia pronta a cambiarlo

Sensi si è infortunato nell’allenamento di giovedì, alla vigilia di Italia-Repubblica Ceca poi terminata 4-0 (vedi articolo). Per lui è ormai vicino il forfait: purtroppo non dovrebbe andare agli Europei.



Si sta per ridurre da nove a otto il numero dei giocatori dell’Inter convocati agli Europei. La presenza di Stefano Sensi è ormai da escludere, visto l’ennesimo infortunio muscolare subito giovedì. In queste ore arriverà la decisione definitiva della FIGC, ma il forfait appare scontato. L’ha anche fatto intendere stanotte Roberto Mancini, in conferenza dopo Italia-Repubblica Ceca 4-0 (vedi articolo). Nonostante la deadline per i convocati sia scaduta alle 24 di martedì è ancora possibile fare dei cambi prima degli Europei. L’UEFA permette che, per infortunio o altre situazioni particolari come le positività, le nazionali possano sostituire i giocatori indisponibili sino al giorno prima del debutto nel torneo. L’Italia ha tenuto Matteo Pessina in gruppo, non solo per le condizioni di Sensi ma anche per quelle di Marco Verratti, come “ventisettesimo”. Con la conferma del forfait di Sensi sarà proprio il centrocampista dell’Atalanta a sostituirlo in lista: a ore previsto l’annuncio.