FOTO – Sensi non si ferma, lavoro duro anche in nazionale

Stefano Sensi è tornato in Nazionale in vista delle tre sfide in programma per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il centrocampista dell’Inter lavora duro anche nel ritiro dell’Italia, per mantenere lo stato di forma attuale.

ALLENAMENTO – Grande orgoglio per Stefano Sensi che, dopo aver dovuto rinunciare a EURO 2020 per un infortunio, è tornato tra i convocati dell’Italia di Roberto Mancini. Il centrocampista dell’Inter ha pubblicato una foto dell’allenamento odierno in nazionale, mostrando la sua voglia di lavorare duro e di mantenere lo stato di forma raggiunto. Nella speranza che i frequenti problemi fisici possano essere – e restare – soltanto un lontano ricordo.

