Sensi, Euro 2020 a rischio? Saranno decisivi i prossimi giorni

Stefano Sensi rischia di non far parte della spedizione azzurra per Euro 2020: il centrocampista dell’Inter, infortunatosi nell’ultima giornata di campionato contro l’Udinese, sarà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico della Nazionale.

L’ultima giornata di campionato in cui l’Inter ha festeggiato lo scudetto contro l’Udinese rischia di costare cara a Stefano Sensi. Il centrocampista si è infatti infortunato nel primo tempo della sfida contro i friulani, infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo. Il giocatore si è regolarmente unito nel ritiro in Sardegna della Nazionale di Roberto Mancini, che questa sera sfiderà la nazionale del San Marino nell’amichevole di Cagliari, ma le sue condizioni sono monitorate di giorno in giorno: secondo “Sport Mediaset” in questo momento la sua presenza agli Europei è in forte dubbio e si prenderà una decisione definitiva nei prossimi giorni.