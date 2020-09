Sensi: “Contenti per la prestazione. Poco cattivi davanti, dopo 10 mesi…”

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Rai Uno” al termine di Italia-Bosnia. Il giocatore nerazzurro ha commentato Italia-Bosnia, sfida terminata 1-1 con la rete del pareggio arrivata proprio dai suoi piedi.

BUONA PRESTAZIONE – Questo il commento di Stefano Sensi – autore della rete del pareggio in Italia-Bosnia – sulla sfida di questa sera: «Sono contento per il mio gol personale, ma c’è rammarico per il pareggio. Abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo creato diverse occasioni, ma dovevamo fare meglio ed essere più cattivi. Anche io sono un po’ mancato negli ultimi 20 metri. Comunque non era facile ritrovarsi dopo dieci mesi, ma siamo contenti per la prestazione. Sapevamo che le ripartenze erano la loro arma, su quello Dzeko è un cliente difficile. Penso che abbiamo difeso bene, ma possiamo migliorare per prendere meno contropiedi. A fine partita ho pensato che siamo stati un po’ lenti nelle verticalizzazioni. Non era facile, loro erano chiusi e c’erano pochi spazi tra le linee. Ci è mancata la velocità nella manovra, dovevamo sfruttare forse meglio gli spazi».