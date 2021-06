Sensi nel giro di qualche ora conoscerà il suo destino azzurro. Il centrocampista dell’Inter parteciperà o meno alla spedizione dell’Italia a Euro 2020? Come riportato da “Sky Sport” direttamente da Coverciano, la situazione è sotto controllo

ULTIMO STEP – Ore di attesa in casa azzurra, dove si attendono gli ultimi due tagli nella rosa dell’Italia prima degli Europei. Le buone notizie, però, arrivano proprio da chi rischia di più: l’interista Stefano Sensi, tenuto sotto osservazione da giorni. Il controllo odierno è stato positivo per Sensi, che nel ritiro di Coverciano prosegue il suo percorso di guarigione come previsto. Entro mezzanotte il CT Roberto Mancini dovrà ufficializzare la lista della Nazionale Italiana per Euro 2020, ci sarà anche Sensi? Da ricordare che il numero 12 dell’Inter a centrocampo è in ballottaggio con un altro classe ’95 azzurro (vedi articolo).