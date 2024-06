Varga, che spavento! Momenti di apprensione in Scozia-Ungheria

Varga, che spavento! In Scozia-Ungheria momentaneamente ferma per un bruttissimo scontro di gioco tra il portiere scozzese e un attaccante ungherese. Gioco fermo per tanti minuti.

BRUTTE IMMAGINI – Momenti di apprensione in campo tra Scozia e Ungheria. Bruttissimo scontro di gioco al minuto 68′ tra il portiere della Scozia e l’attaccante ungherese Varga. Subito i soccorsi in campo con ambulanza e medici in campo, richiamati immediatamente dagli stessi giocatori delle due nazionali. Dieci minuti di stop, ora l’ambulanza è uscito con l’attaccante Varga uscito tra le tende per mantenere giustamente la privacy. Situazione che ha ricordato drammaticamente quella di Christian Eriksen del 2021.

Varga, che sfortuna! Scozia-Ungheria col fiato sospeso

