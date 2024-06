Scozia-Svizzera, le formazioni ufficiali: Sommer inamovibile

Alle ore 21 è in programma Scozia-Svizzera, seconda giornata del Girone A di EURO 2024. Dopo l’esordio vincente contro l’Ungheria (con tanto di assist…), Yann Sommer torna in campo da titolare per difendere i pali della porta della nazionale elvetica.

GRUPPO A – Scozia-Svizzera chiude il trittico di partite odierno valevole per la seconda giornata della fase a gironi di EURO 2024. Una gara già fondamentale per la formazione britannica dopo il pesante 5-1 della prima giornata contro la Germania, mentre gli elvetici possono già agguantare la qualificazione agli ottavi di finale in caso di vittoria, dando seguito all’esordio di successo contro l’Ungheria (1-3). Nessuna sorpresa per quanto riguarda Yann Sommer, che scende in campo da titolare come previsto per difendere i pali della sua nazionale. Di seguito le formazioni ufficiali, rese note da poco dai due Commissari Tecnici.

Scozia-Svizzera (EURO 2024 Gruppo A), le formazioni ufficiali

SCOZIA (5-4-1): Gunn; Ralston, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson (C); McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn; Adams.

Panchina: Kelly, Clark, Shankland, Christie, Cooper, Armstrong, Morgan, Conway, Jack, Ross McCrorie, McLean, Taylor, Forrest, McKenna.

Commissario Tecnico: Steve Clarke

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Rodriguez, Akanji, Schär; Shaqiri, Freuler, Xhaka (C), Widmer; Vargas, Ndoye, Aebischer.

Panchina: Mvogo, Kobel, Stergiou, Elvedi, Embolo, Okafor, Steffen, Zesiger, Sierro, Duah, Jashari, Amdouni, Rieder.

Commissario Tecnico: Murat Yakin