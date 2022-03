Sconcerti: «Italia fuori? Mancini no colpe. Siamo incurabili e quasi pippe»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi per preparare la sfida del 3 aprile contro la Juventus. Ovviamente l’attenzione però è sull’Italia di Mancini che ha fallito l’approdo al mondiale. Ecco il pensiero di Mario Sconcerti.

COLPE – L’Italia ha perso ieri 0-1 contro la Macedonia del Nord e non sarà al prossimo Mondiale in Qatar2022. Gli azzurri non sono riusciti a regalarsi la finale playoff contro il Portogallo e ora, c’è da interrogarsi sul calcio Italia. Proprio su questo aspetto si focalizza Mario Sconcerti nel suo Cappuccino con Sconcerti su Calciomercato.com. «L’eliminazione dell’Italia ha avuto un unico merito, riportarci tutti all’innocenza originaria. Non perdono solo i grandi club, solo Allegri o Inzaghi, Sarri o Gasperini, perdiamo tutti. Era un’anomalia avere squadre di club che non vincono niente da dodici anni, ma proprio niente, mentre Mancini con i trentacinque italiani rimasti in Italia, riusciva a vincere un Europeo al primo colpo. Ora anche lui entra nel coro degli afflitti. Non gli farà troppo male, perdere aiuta a crescere, è una legge di vita. E’ un grosso sospiro di sollievo per i tanti maestri quotidiani gente da panchina e da tastiera: non abbiamo colpe, siamo solo modesti, quasi pippe. Ma quella è una legge di natura. Non solo siamo innocenti, ma anche incurabili. Dovremmo mandar via duecento stranieri finendo per tenere solo gli altri duecento, ma diventeremmo anche poveri. Ci siamo abituati a trattative molto articolate estero su estero, con mediazioni di tanti operatori e guadagni multipli. E poi, se gli italiani tengono il mercato, fanno monopolio, non c’è risparmio. La nazionale se la sbrighi da sola. Se il problema dei risultati finalmente è di tutti, non è più di nessuno. E questa, amici miei, è una legge economica. O no?».